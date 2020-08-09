قال الباحث السياسي اللبناني ميشال أبو نجم، إن غضب اللبنانيين طبيعي جراء هذا الانفجار الذي وصفه بـ«الكارثة»، ذاكرًا أن غضب المواطنين ازداد نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن نظام لبنان السياسي «فاشل»، ولا يتماشي مع تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حقيقية، مؤكدًا أن هذا النظام غير قادر علي أداء مهمته.

وذكر الباحث السياسي، أن هذا النظام به قوى عديدة عميقة موجودة منذ عام 1992، تقاوم فكرة الإصلاح الحقيقي، لافتًا إلى أن هناك مطالبات باستقالة الحكومة.

وأكد أنه يري أن الاستقالة ليست الحل، إذا كان لبنان يهدف لتغيير حقيقي، مضيفًا أن الأولوية اليوم لمحاسبة المهملين.

وأشار «أبو نجم»، إلى أن المظاهرات المستمرة في لبنان لم تفرز وجوهًا قادرة على إدارة الدولة.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.