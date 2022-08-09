طارق العشري يعترف باقتراب مصطفى فتحي من طلائع الجيش

علق طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على ما تردد حول اقتراب مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي من الانتقال إلى الفريق العسكري خلال الفترة المقبلة.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عن إمكانية ضم مصطفى فتحي لفريق طلائع الجيش: «يعني احتمال كبير».

وأضاف: «مباراة اليوم ضد إيسترن كومباني كانت صعبة، والمنافس يصارع الهبوط لذلك الدوافع لديه قوية، لذلك المباراة لم تكن سهلة، فضلا عن الغيابات التي نعاني منها وحالة الإجهاد بسبب مباريات الفترة الماضية».

وتابع: «أقوم بتغيير أسلوب لعبي وفقا للمنافس، وطريقة المنافس، وقمنا بطفرة في طلائع الجيش».

وعن خالد عوض لاعب منتخب مصر للشباب وطلائع الجيش قال: «منضم معنا من الأساس قبل السفر مع منتخب الشباب، وسنمنح الفرصة لمزيد من اللاعبين الناشئين خلال الفترة المقبلة، مثلما فعلنا مع محمد سمير ومحمد شحاتة، وخضنا مباراة إيسترن بخمسة لاعبين من قطاع الناشئين في طلائع الجيش».