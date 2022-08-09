ضبط 15 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم للمخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرقابة والمتابعة شنت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارات الصحية والوحدات المحلية بمركزي "إيتاي البارود - شبراخيت" حملات مكبرة على المنشآت الصحية الخاصة والمستشفيات الخاصة، وأسفر المرور على ١٦ منشأة طبية خاصة عن ضبط ٥ منشآت طبية تدار بدون ترخيص، و٧ منشآت طبية بها بعض السلبيات الخاصة وتم التنبيه عليهم بتلافيها ومعاودة المرور عليها مرة أخرى.

وفي بمركز إيتاي البارود تم المرور على ١٩ منشأة طبية خاصة، وضبطت ١٠ منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص ما بين عيادات ومعامل ومراكز طبية خاصة.

وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة؛ لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.