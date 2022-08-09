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رئيس إيسترن كومباني: مواجهة المقاولون والجونة مصيرية بالنسبة لنا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:45 ص

قال نصر عبدالعزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، إن مجلس الإدارة يعمل على بقاء الفريق في الممتاز، مؤكدًا جميع المواجهات في الدوري صعبة.

وأضاف رئيس نادي إيسترن كومباني خلال تصريحات تليفزيونية: «قدمنا شوط أول جيد اليوم، لكن الفوز أو الخسارة ليست نهاية المطاف، والجميع في مجلس الادارة يدعم الفريق ماديا ومعنويا».

وتابع: «مواجهة المقاولون والجونة،مصيرية بالنسبة لنا، وأتنمي أن يخسر الفريقين إذا كان هذا متاح، لكن نعمل بقوة من أجل الهروب من مناطق الهبوط».

واختتم: «مشاركة الفريق في الدوري هذا الموسم جعلته يكتسب خبرة كبيرة، وفي حالة بقاءه الموسم الجديد، سيكون منافسًا لأغلب أندية الدوري».


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