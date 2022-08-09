رئيس إيسترن كومباني: مواجهة المقاولون والجونة مصيرية بالنسبة لنا

قال نصر عبدالعزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، إن مجلس الإدارة يعمل على بقاء الفريق في الممتاز، مؤكدًا جميع المواجهات في الدوري صعبة.

وأضاف رئيس نادي إيسترن كومباني خلال تصريحات تليفزيونية: «قدمنا شوط أول جيد اليوم، لكن الفوز أو الخسارة ليست نهاية المطاف، والجميع في مجلس الادارة يدعم الفريق ماديا ومعنويا».

وتابع: «مواجهة المقاولون والجونة،مصيرية بالنسبة لنا، وأتنمي أن يخسر الفريقين إذا كان هذا متاح، لكن نعمل بقوة من أجل الهروب من مناطق الهبوط».

واختتم: «مشاركة الفريق في الدوري هذا الموسم جعلته يكتسب خبرة كبيرة، وفي حالة بقاءه الموسم الجديد، سيكون منافسًا لأغلب أندية الدوري».