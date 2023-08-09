انهيارات أرضية وعمليات إجلاء بسبب فيضانات جنوب النرويج

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أدت الفيضانات بسبب ظروف الطقس المتطرفة في جنوب النرويج إلى حدوث انهيارات أرضية، وإجلاء المئات.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنه جرى الإبلاغ عن 16 انهيارا أرضيا، وستة فيضانات و12 حادثة تضرر جراء الطبيعة خلال الليل في إقليم اينلانديت بشمال أوسلو.

وتمكن رجال الإنقاذ من نقل أكثر من 600 شخص إلى مواقع آمنة.

ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات حتى الآن، غير أن الوضع لا يزال مربكا وفوضويا، وأفادت الشرطة بإغلاق عدد من الطرق.

ووفقا لمحطة "إن آر كيه" الإذاعية، تسربت المياه إلى محطة الطاقة في محطة الطاقة الكهرومائية براسكرايدفوس ببلدة فالر الصغيرة، مما أسفر عن أضرار واسعة.

ويشار إلى أن العاصفة "هانز" ضربت السويد أولا خلال الأيام القليلة الماضية، ثم النرويج بعد فترة قصيرة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، من هطول مزيد من الأمطار في أجزاء من النرويج.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنرويج إن كمية الأمطار المتوقعة في المساء لن تكون غزيرة، ولكن بالوضع في الاعتبار الأوضاع في المنطقة يمكن أن يصبح التأثير كبيرا.

وتسببت "هانز" في أضرار واسعة بالسويد، والدنمارك أيضا ولكن بمقدار أقل.