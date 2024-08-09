رباب حسين تنفي تفاصيل متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بزوجها المخرج الراحل أحمد توفيق

ناشدت المخرجة رباب حسين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولين عن الصفحات الفنية بالامتناع عن التطرق إلى حياتها الشخصية، والتركيز فقط على أعمالها الفنية. جاء ذلك بعد انتشار منشور يتناول تفاصيل عن علاقتها بزوجها الراحل المخرج والممثل أحمد توفيق.

وكتبت رباب عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "انتشر بوست على مواقع كثيرة يخص علاقتي بزوجي الراحل أحمد توفيق، وهذا الكلام لم أقوله، وليس أسلوبي، وبطلب لو أحد يريد أن يكتب عني حاجة، يكتب عن أعمالي ولا يخوض في كتابته عن حياتي الشخصية، خاصة إذا كان كلام غير صحيح ولم أقوله."

يُذكر أن المنشور المتداول تحدث عن تفاصيل شخصية مزعومة تتعلق بزواجها من أحمد توفيق، وكيفية تقدمه لخطبتها، ومواقف أهلها من هذا الارتباط، بالإضافة إلى مسيرتها المهنية وأعمالها المشتركة مع زوجها الراحل.

تُعد رباب حسين من أبرز المخرجات في الدراما المصرية، حيث قدمت أعمالًا مميزة مثل "الليل وآخره"، "حضرة المتهم أبي"، و"يا ورد مين يشتريك". كما شاركت كمخرج منفذ في مسلسلات شهيرة من إخراج أحمد توفيق، أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي".