إجلاء مواطني ليبيتسك الروسية بعد هجوم بطائرات مسيرة على مطار عسكري

أمر حاكم مدينة ليبيتسك الروسية بإخلاء العديد من البلدات، بعد ما تشتبه السلطات المحلية في أنه هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مطار عسكري، أدى إلى نشوب حريق.

وقال حاكم ليبيتسك، إيجور أرتامونوف على قناته عبر تطبيق تلجرام، إن ستة أشخاص أصيبوا وتم وقف وسائل النقل العام في مدينة "ليبيتسك" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة، وتقع بين موسكو والحدود الروسية مع أوكرانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

واعترضت الدفاعات الجوية 29 طائرة مسيرة فوق منطقة "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا، حسب الحاكم المحلي، فياتشيسلاف جلادكوف.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة عن هجوم أوكراني واسع النطاق بمسيرات على منطقة ليبيتسك في جنوب غربي روسيا، على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وتابع عبر صفحته على منصة تلجرام: "الدفاع الجوي يعمل ضدهم".

ووفقا لأرتامونوف، تضررت منشأة للطاقة عندما اصطدمت مسيرة بها، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال أرتامونوف إنه كان هناك "انفجار لمواد متفجرة خطيرة" بعيدا عن المباني المدنية.

وأفادت بوابة الأخبار الأوكرانية "كييف إندبندنت"، نقلا عن قنوات تلجرام الموالية لروسيا، أن انفجارات وحرائق عنيفة وقعت أيضا في بلدة رايلسك الروسية في منطقة كورسك خلال الليل.