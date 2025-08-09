أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 8.5 مليون جنيه استرليني "11.4 مليون دولار" لدعم مساعدات الأمم المتحدة المقدمة إلى غزة بعد أن كشفت إسرائيل النقاب عن خططها لتوسيع عملياتها العسكرية في المنطقة.

وقالت وزيرة التنمية جيني تشابمان، إن هذا المبلغ "سيساعد في معالجة الاحتياجات العاجلة" في غزة، لكن فقط إذا سمحت إسرائيل بوصول المعونات إلى المنطقة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم السبت.

وأضافت، "من غير المقبول أن تنتظر المعونات الضخمة للغاية عند الحدود- والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من خلال شركائنا، ونطالب حكومة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المعونات بشكل آمن".

وأضافت، "الكمية غير الكافية من الإمدادات التي تصل تتسبب في مشاهد مروعة وفوضوية، حيث يحاول المدنيون اليائسون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات".

وهذه الأموال، التي سيتم تسليمها من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، هي جزء من التزام من المملكة المتحدة بتقديم 101 مليون جنيه استرليني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام.