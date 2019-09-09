وزير النقل يناقش مع وفد شركة «بكتل» الأمريكية سبل التعاون

التقى وزير النقل، وفد شركة "بكتل" الأمريكية المتخصصة في البناء والهندسة؛ لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رؤساء هيئات السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل، بينها مشروعي الخط الخامس والسادس لمترو الأنفاق، والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما، مشيرا إلى أن طرح المشروعين سيكون بمجرد الانتهاء من هذه الدراسات، وكذا مشروعات مترو أبو قير بالإسكندرية والقطار المكهرب بين دمياط والمنصورة الجديدة.

وألمح الوزير إلى طرح هيئة الطرق والكباري في يوليو 2020، خمسة محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد، إلى جانب 7 محاور على النيل يتم تنفيذها حاليًا بهدف تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وأشار الوزير إلى إنشاء المحطات متعددة الأغراض في مينائي سفاجا ودمياط، ومشروع إنشاء محطة الصب الجاف ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة ومشروع إنشاء المنطقة اللوجستية المُقرر إنشائها كظهير صناعي ولوجيستي بميناء الإسكندرية، فضلا عن الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية للاستثمار؛ لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

وأكد وزير النقل تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تُشكّل فُرصا استثمارية واعدة الهدف منها هو خدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأُسس علمية.

ومن جانبه، أكد الوفد الأمريكي اهتمام الشركة بالاستثمار في قطاع النقل بمصر الذي يوصف مناخها الاستثماري بـ"الواعد"، وخاصة مع الإمكانات الكبيرة للشركة في مجالات النقل المختلفة والتي تم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والعربية ولاسيما في الكباري الضخمة والجر الكهربي والموانئ البحرية.