 السبت.. مي كساب تنافس نضال الشافعي في «هزر فزر مع لولي» - بوابة الشروق
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السبت.. مي كساب تنافس نضال الشافعي في «هزر فزر مع لولي»


نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:05 م

يحل عدد من نجوم الفن، ضيوفا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد المقبلين، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنانة مي كساب وهشام إسماعيل وحسام داغر، والثاني يضم الفنان نضال الشافعي وأمير صلاح الدين وسارة الشامي.

يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

 


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