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رئيس الحكومة الليبية يجري زيارة لتونس

رئيس الحكومة الليبية يجري زيارة لتونس
رئيس الحكومة الليبية يجري زيارة لتونس
مروة محمد
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:51 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:51 م
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة زيارة رسمية لتونس، اليوم، حيث أجرى لقاءًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

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