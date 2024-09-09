تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:



ارتفعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

تراجعت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 11 إلى 21 جنيها.

ارتفع سعر البصل جنيهين ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

تراجعت أسعار الكوسة 3جنيهات لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

انخفضت أسعار الفاصوليا 5جنيهات لتتراوح بين 30 إلى 45 جنيها.

ارتفعت أسعار الباذنجان 50 قرشا لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

زاد سعر الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

وصعد سعر الفلفل الحامي 5جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

تراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتسجل نحو 50 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



ارتفع سعر البرتقال الصيفي 4جنيهات ليتراوح بين 15 إلى 17 جنيها.

وزاد سعر الليمون البلدى 1.5 جنيه ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

وثبت سعر التين البرشومي ليتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعار الرمان 4جنيهات لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.