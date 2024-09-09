تشارك تركيا غدا الثلاثاء، في اجتماع مجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، وذلك لأول مرة بعد غياب 13 عاما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية، اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن أنقرة دُعيت لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب بدورته العادية رقم 162 المقرر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، يتطرق فيها إلى القضايا الإقليمية، ولا سيما غزة، إضافة إلى العلاقات بين تركيا والجامعة العربية.

وأشارت إلى أن تركيا بسياستها الخارجية "القوية والفاعلة"، أسهمت بصورة متزايدة في الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام والازدهار.

وأكدت أن "الكثير من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، وخاصة فلسطين، تعد من بين القضايا ذات الأولوية في أجندة السياسة الخارجية التركية".

ولفتت إلى أن "علاقات تركيا المتطورة مع الدول العربية في السنوات الأخيرة توفر فرصا جديدة في سياق البحث عن حلول للمشكلات القائمة في المنطقة والتعاون المستقبلي الملموس على أساس المنفعة المتبادلة".

وأفادت المصادر بأن دعوة الوزير فيدان للاجتماع تأتي انعكاسا لتطور العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.