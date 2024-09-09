حبس المتهم بقتل صديقه والتخلص من جثته داخل مصرف في الشرقية

قررت نيابة مركز أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية، حبس صاحب محل أحذية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل شاب صديقه بسبب خلافات مالية بينهما حول تجارة العملة، والتخلص من جثته في مصرف مياه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بورود بلاغ عامل زراعي يبلغ من العمر 65 عاما، مقيم في قرية تابعة لمركز أبو كبير، باختفاء نجله عبدالله، وذلك منذ 7 أيام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4543 لسنة 2024 إداري مركز أبو كبير.

تبين أن وراء الواقعة صديق المجني عليه، صاحب محل أحذية يبلغ من العمر 27 عاما، مقيم بذات القرية، والذي أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما حول تجارة العملة، حيث استدرجه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض (سكين) أودت بحياته وتخلص من الجثة بوضعها داخل 3 أجولة ولفها في بطانية حمراء اللون وألقاها في مياه المصرف.

تم ضبط المتهم، فيما تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.