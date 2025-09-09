وزير الصحة يبحث مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية ضوابط الحالات الطارئة والولادات القيصرية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة، وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ بدون ان يتحمل اي تكلفة مالية، وفقًا للدستور وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014.

وحذر من أن أي مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، وجرى التوافق على آليات تطبيق قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

‎وناقش الاجتماع، ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، إذ وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة.

وأكد الوزير، أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم في المنظومة الصحية.

‎وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار سيد عزت المستشار القانوني للوزير، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور محمد العقاد رئيس الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وعلاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية - مستشفى دار أبو العزايم، والدكتور هشام ماجد عضو غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

كما حضر الدكتور ممدوح العربي رئيس مجلس إدارة مستشفى العربي وعضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور حسن أحمد فكري رئيس القطاع الاستراتيجي والمشروعات بمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور نيراجميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا، والدكتور حسام حسني المستشار الطبي لمجموعة ألاميدا ورئيس لجنة الأخلاقيات، والدكتورة غادة الجنزوري مديرة مستشفى الجنزوري وعضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد الوحش ممثل كبار المساهمين في مستشفى شفا التجمع، والدكتور عادل طلعت العضو المنتدب لمجموعة ألفا ميديكال جروب، وأمل حسن مديرة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.