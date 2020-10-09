وزير قطاع الأعمال: تلوث القطن خفض من سعره في السوق العالمي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن «القطن المصري أصبح يباع اليوم بمتوسط من 12 إلى 24% خصم بالنسبة للأمريكي والأسواق الأخرى، بسبب التلوث الموجود به».

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الحكومة أعادت عمل مراكز تجميع القطن منذ عامين، تجنبًا لحدوث أي غش تجاري.

وذكر أن هناك 11 شركة تجارة سجلت في المزادات، مضيفًا: «النظام الجديد ناجح في محافظات، الفيوم وبني سويف والشرقية، والبحيرة.. نظمنا حلقة التجارة».

وتوقع أن يكون هذا النظام تمهيدًا جيدًا لدخول القطن المصري بورصة السلع خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أهمية تجارة الأقطان.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أنها بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، تشرف على تطبيق نظام جديد لتداول القطن للعام الثاني على التوالي، بدأ في محافظتي الفيوم وبني سويف في 2019، وتمت إضافة محافظتي الشرقية والبحيرة إليهما في 2020.

ويعتمد النظام الجديد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع، ويتم إجراء مزادات عليها بمشاركة شركات القطاع الخاص، تمهيدا لتداول القطن من خلال بورصة السلع العام المقبل.