قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن هناك فشل ذريع في كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية؛ سواء الموساد أو الاستخبارات الحربية «أمان»، لافتًا إلى أن الموساد فقد سيطرته بالكامل بعد عملية طوفان الأقصى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، الذي يذاع عبر فضائية «etc»، مساء الاثنين: «إسرائيل كانت تتباهى بأنها تعرف دبة النملة، وأنها تتجسس على كل عناصر حماس؛ لكنها فشلت فشلا ذريعا في تحديد وقت الهجوم والتجهيز له وعدم التنبؤ به أو حتى توقعه».

وذكر أن «تلك الحرب كانت لها تجهيزات وبروفات استغرقت ما بين شهرين إلى ٣ شهور»، مستشهدًا بعدم اشتراك حماس في هجمات مايو الماضي، والصمت عن الانتهاكات المتكررة على المسجد الأقصى وخان يونس وقطاع غزة.

وأشاد المفكر الاستراتيجي بالتخطيط الرائع للهجوم، والتنفيذ المتقن البري والبحري والجوي، والغطاء الجوي الذي اخترق القبة الحديدية.

وأكد أن «الهجوم الفلسطيني ناجح؛ لأن الشعب الإسرائيلي لن ينسى هروبه من مطار بن جوريون، ولن ينسى الهجوم على ٧ مستوطنات في وقت واحد، والسيطرة على قواعد عسكرية».

https://youtu.be/BiDerQCbbJg?si=npHZ5rKgt-IgfvDP