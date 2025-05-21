البنك المركزي الأوروبي يحذر من خطر عدم الاستقرار المالي بسبب النزاعات الجمركية

يرى البنك المركزي الأوروبي، أنه من الممكن أن تشكل النزاعات الجمركية والخلافات في التحالفات الدولية، خطرا على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الأربعاء، أثناء تلخيصه لنتائج أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي، إن تزايد الخلافات التجارية وما يرتبط بها من مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، يلقي بظلاله على آفاق الاستقرار المالي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي قد زاد، حيث لا تزال أسواق الأسهم على وجه الخصوص "معرضة لتغيرات مفاجئة وحادة"، ولا سيما في ظل السياسات التجارية غير المستقرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار التقرير، إلى أنه منذ إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، زادت حالة عدم اليقين بشكل أكبر، في ظل تغيير الإدارة الأمريكية الجديدة لتوجهاتها في العديد من مجالات السياسة.