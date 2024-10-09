ماكرون يلتقي زيلينسكي في باريس قبل زيارة الرئيس الأوكراني لبرلين

أعلن قصر الإليزيه، مساء اليوم الأربعاء، أن من المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، غدا الخميس، قبل أن يتوجه زيلينسكي إلى برلين بعد غد الجمعة للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى باريس وبرلين بعد إلغاء قمة تضامن كبرى مع أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، والتي كانت مقررة في الأساس يوم السبت المقبل.

ومن المرجح أن يسعى زيلينسكي في باريس إلى الحصول على مزيد من الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وكانت فرنسا وعدت بتسليم طائرات ميراج مقاتلة لأوكرانيا خلال الربع الأول من عام 2025. ويجري بالفعل تدريب الطيارين وأطقم الصيانة الأوكرانيين على هذه الطائرات في فرنسا.

وزار ماكرون، اليوم الأربعاء، الجنود الأوكرانيين في شرقي فرنسا، حيث يتولى تدريبهم هناك أفراد من الجيش الفرنسي من أجل تشكيل لواء أوكراني جديد.

ويتلقى الجنود تدريبات باستخدام أسلحة ومركبات فرنسية.

وبالإضافة إلى السعي للحصول على مزيد من الأسلحة، من المقرر أن يطالب الرئيس الأوكراني أيضا حلفائه الغربيين بالسماح له باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.

ومنذ يوليو 2023، بدأت فرنسا، بتعاون وثيق مع بريطانيا، تزويد أوكرانيا بصواريخ سكالب (المعروفة في بريطانيا باسم ستورم شادو).

لكن مدى صواريخ سكالب التي أرسلتها فرنسا لأوكرانيا يقتصر على 250 كيلومترا، وهو ما يحد من استخدامها ضد أهداف داخل روسيا.