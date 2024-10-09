محافظ المنوفية يتفقد مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الخدمات الطبية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور فيصل جودة مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي، الأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة، اليوم الأربعاء، بمراكز ومدن شبين الكوم ومنوف وسرس الليان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز.

وشهدت الجولة التفقدية؛ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وعناية الباطنة والعيادات الخارجية وأسنان الأطفال والتقويم والملاحظة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية سير العمل بالمستشفي وحجم المترددين خلال اليوم.

وأجري حوارا مع عدد من المرضى للاطمئنان علي حالتهم الصحية والتأكد من مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، وخلال تفقده لاحظ محافظ المنوفية وجود تكدس من قبل المواطنين علي العيادات الخارجية وعلي الفور وجه مدير المستشفي بزيادة عدد العيادات وتنظيم استقبال المرضى لتقديم خدمة صحية مميزة والتخفيف عن كاهلهم، وكذا أرشفة سجلات وملفات المرضى.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب - ميت خاقان" لخلق محور مرورى جديد يخدم أهالى المنوفية ويساهم في تخفيف الاختناقات المرورية ، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

ولفت إلى أن المحور سيعد نقلة حضارية وتنموية على أرض المحافظة، مشيدا بالدور الرائد للمشاركة المجتمعية مع الدولة بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة .

فيما تابع محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق على مساحة 795 مترا، حيث اطلع المحافظ علي نموذج هندسي "ماكيت" للوجهة الخارجية للمبنى، موجها بتوفير مقاعد للمواطنين وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز لدخولها الخدمة قريبا كصرح تنويري وثقافي جديد لأبناء المنوفية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة كونه مشروع هام وحيوي.