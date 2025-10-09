تيباس: إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي خطوة تاريخية

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين الماضي إنه سمح بإقامة المباراة في أمريكا، ومواجهة ميلان مع كومو، بالدوري الإيطالي، في مدينة بيرث الأسترالية، ولكن "يويفا" أشار إلى أنه يظل على معارضته لإقامة مباريات الدوري المحلية في دول أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تمت الموافقة على المباريات "على مضض" خلال اجتماع للجنة التنفيذية ليويفا في سبتمبر، رغم أن رئيس الاتحاد، ألكسندر سيفرين، قال إن القرار كان "إستثنائيا" ولن يعتمد عليه مستقبلا كمرجع.

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قال تيباس :"هذه المباراة بمثابة خطوة تاريخية ستنقل الرابطة وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد تماما".

وأضاف :"نتفهم، ونحترم، المخاوف التي قد يثيرها هذا القرار، لكن من المهم وضعه في سياقه الصحيح: إنها مباراة واحدة فقط من أصل 380 مباراة تشكل الموسم".

وأكد :"تمثل رابطة الدوري الإسباني ملايين المشجعين حول العالم، بما في ذلك الكثير ممن يتابعون فرقهم بشغف ويستحقون فرصة مشاهدة فرقهم مباشرة على الأقل مرة واحدة".

وأوضح: " تهدف المباراة إلى تقريب كرة القدم الخاصة بنا من هذه القاعدة الجماهيرية العالمية، دون المساس بمتعة الذين يستمتعون بها أسبوعا بعد أسبوع في الملاعب عبر إسبانيا".

وأعلن نادي برشلونة أن حاملي تذاكر الموسم لفريق فياريال سيتم تعويضهم عن المباراة، حيث سيتمكن المشجعون الذين يرغبون في حضور المباراة بميامي من السفر مجانا، أما الذين يختارون عدم الحضور، فسوف يستردون نسبة 30 في المئة من قيمة تذاكر الموسم.

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة :"نتطلع إلى إعادة التواصل مع كل جماهيرنا في أمريكا ونحن ممتنون للرابطة لاتاحة هذه الفرصة لنا للتقرب من أحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسية للنادي".