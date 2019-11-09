 عبد الحفيظ: متولي يحتاج 3 أسابيع للتعافي من إصابته - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ: متولي يحتاج 3 أسابيع للتعافي من إصابته

محمود باهي
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 3:55 م

يحتاج محمود متولي مدافع الأهلي ثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وفقا لتأكيدات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن متولي يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح أن متولي أجرى أشعة في الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير، كما خضع للفحص الطبي لدى استشاري ألماني للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد في عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة المقبلة.


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