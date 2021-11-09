 مقتل شخص وفقدان آخرين في انهيار عقار بالعاصمة الجزائرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 11:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخص وفقدان آخرين في انهيار عقار بالعاصمة الجزائرية

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:54 م

توفي شخص وفقد اثنان آخران اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بناية بحي بولوغين في العاصمة الجزائرية.

وقال جهاز الدفاع الوطني إن بناية تتكون من طابقين انهارت بعد عصر اليوم الثلاثاء في بلدة بولوغين، مما تسبب في فقدان 5 أشخاص، قبل ان يتم انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 70 عاما وإسعاف طفلين جرى نقلهما للمستشفى. فيما لا زال البحث جاريا عن شخصين آخريين يرجح أن يكونا رجل وامرأة.

وشهدت العديد من مدن شمال الجزائر منذ أمس الاثنين تساقط سيول غزيرة أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات وعرقلة حركة السير على العديد من المحاور.

الجزائر (د ب أ)

توفي شخص وفقد اثنان آخران اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بناية بحي بولوغين في العاصمة الجزائرية.

وقال جهاز الدفاع الوطني إن بناية تتكون من طابقين انهارت بعد عصر اليوم الثلاثاء في بلدة بولوغين، مما تسبب في فقدان 5 أشخاص، قبل ان يتم انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 70 عاما وإسعاف طفلين جرى نقلهما للمستشفى. فيما لا زال البحث جاريا عن شخصين آخريين يرجح أن يكونا رجل وامرأة.

وشهدت العديد من مدن شمال الجزائر منذ أمس الاثنين تساقط سيول غزيرة أدت إلى إغلاق العديد من الطرقات وعرقلة حركة السير على العديد من المحاور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك