غلق 25 منشأة طبية خاصة مخالفة في سوهاج

شنت الفرق التفتيشية التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج حملة، بمشاركة هيئة الدواء المصرية، تنفيذاً لتعليمات معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبتوجيهات الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 منشأة طبيبة غير مرخصة داخل نطاق المنشأة، تمثلت في: 8 معامل تحاليل، ومركزي علاج طبيعي، وعيادتين للأسنان، ومركز جراحة نساء وتوليد، ومركز للحضانات، و11 عيادة في تخصصات مختلفة.

وتم ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين أحداهما في أخميم، والآخر داخل نطاق البلينا، حيث تم ضبط أدوية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها داخل المركزين.



وجؤى ضبط مجمع عيادات بنطاق ساقلتة غير مرخص وبه عدة عيادات في تخصصات مختلفة، ومعمل وغرفة عمليات كبرى، ولا يتبع أي إجراءات لمكافحة العدوى، مما يخالف الإشتراطات الصحية المتبعة، وتم عمل المحاضر اللازمة وإصدار قرار غلق للمنشأة.