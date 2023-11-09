رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: 6 ثوابت نرتكز عليها في التعامل مع القضية الفلسطينية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن «الحملة علقت أنشطتها وفاعلياتها لمدة أسبوع، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس: «رفعنا العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة؛ تعبيرًا عن التضامن الكامل مع الأشقاء في فلسطين».

وأشار إلى مشاركتها في حملات التبرع بالدم التي دعا لها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إضافة إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية ومسيرات الدعم الرافضة لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن «القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي والحملة ليست قضية انتخابية، ولا مجال فيها لأي مزايدات»، قائلًا إن ثوابتها ترتكز على الركائز الآتية:

• رفض تصفية القضية الفلسطينية.

• رفض استهداف المدنيين وترويعهم.

• رفض العقاب الجماعي والحصار والتضييق الأمني.

• رفض التهجير القسري للفلسطينيين وبشكل قاطع وخاص على أرض سيناء.

• رفض الدخول المشروط والشحيح للمساعدات عبر معبر رفح.

• لا حل لتلك القضية إلا السلام العادل القائم على حل الدولتين.