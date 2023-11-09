 كين يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على جالطة سراي - بوابة الشروق
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كين يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على جالطة سراي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:29 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:29 ص

بدوري الأبطال تمكن نادي بايرن ميونخ من تحقيق فوزا صعبا على حساب نظيره غلطة سراي ، وذلك بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ عانى الأمرين من لقاء اليوم وسط تألق دفاع غلطة سراي.

وانتظر بايرن ميونخ حتى الدقيقة ال80 ليتمكن من التقدم بواسطة هاري كين. ثم أضاف كين الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ في الدقيقة 86. وعلى الرغم من هدف غلطة سراي الوحيد عن طريق سيدريك باكامبو في الدقيقة الثالثة والتسعين إلا أن بايرن ميونخ حقق الانتصار في النهاية. وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد غلطة سراي عند أربع نقاط في المركز الثاني.


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