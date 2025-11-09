الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق مبادرة أنت بداية حكايتك بشرم الشيخ

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد, مبادرة لصحة المرأة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار “أنتِ بداية حكايتك”، بالتعاون مع مجموعة الفنادق السياحية، بهدف تعزيز الوعي الصحي، وتمكين المرأة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.

وانطلقت عاليات اليوم الطبي لصحة المرأة بمشاركة أكثر من 150 فتاة من المصريات والأجنبيات العاملات بفنادق شرم الشيخ.

كما شهدت الفعاليات فقرات متنوعة تجمع بين الاستشارة الطبية، والتثقيف الصحي.

وقدمت الدكتورة بسمة خيري، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بفرع الهئية، الإطار العام للمبادرة، الرؤية والرسالة التي حملها شعار الحدث "أنتِ بداية حكايتك"، مؤكدة أن تمكين المرأة يبدأ من وعيها بصحتها، وأن هذا اليوم هو دعوة لكل فتاة لتكون صاحبة القرار في رحلتها نحو حياة أكثر توازنًا ووعيًا.

وأوضحت الدكتورة بسنت الدالي، مدير إدارة رضا المنتفعين،أبرز خدمات الهيئة في دعم وتمكين المرأة صحيًا واجتماعيًا، و رفع الوعي عن الخدمات المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت إلى أهمية ودور المشاركة المجتمعية في هذه المبادرة.

كما توالت الجلسات التوعوية حيث قدمت الدكتورة عبير عباس، مدير وحدة المبادرات، عرضًا تفصيليًا حول المبادرة الرئاسية لفحص سرطان الثدي، مع تشغيل العيادة على مدار اليوم لإجراء الفحوصات الطبية المجانية للسيدات.

وتولت الدكتورة مريان أليكساندر، اخصائي طب الأسرة ومدير ادارة الموارد البشرية، نقاشًا ثريًا تناول أهم القضايا الصحية الخاصة بالمرأة، وقدّمت نصائح طبية عملية للفتيات والسيدات حول العادات اليومية والعناية بالصحة في مختلف المراحل العمرية.

كما قدمت الدكتورة مرام سمير، أخصائية التغذية، فقرة شاملة عن دور التغذية المتوازنة في تعزيز صحة المرأة الجسدية والنفسية، وقياسات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، إلى جانب استشارات غذائية فردية مصممة بما يتناسب مع احتياجات كل حالة وده من ضمنرالفحص الصحي للعاملين بقطاع السياحة.

كما شاركت الدكتورة ميريهان وفيق، أخصائية أمراض النساء والتوليد، في الكشف الطبي للسيدات، ضمن منظومة الرعاية المتكاملة.

ولم يغِب الجانب النفسي عن اليوم؛ حيث تحدثت الدكتورة مي محمود، أخصائية الصحة النفسية، عن أهمية التوازن النفسي ودوره في تعزيز جودة الحياة.

كما يتضمن اليوم فقرة توعوية تقدمها الدكتورة سهام، مدير إدارة التمريض، لتوعيةةالفتيات بأساسيات التعامل مع المواقف الطبية المفاجئة وكيفية التصرف السليم في الحالات الطارئة.