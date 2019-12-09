رئاسة الجمهورية السورية: تويتر أغلق حسابنا فجأة بعد منع عرض حلقة «الأسد» على قناة إيطالية

وأضاف المنشور أن حساب رئاسة الجمهورية السورية العربية على تويتر الذي تم إيقافه هو: https://twitter.com/Presidency_Syكما أوضحت الصفحة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى هى:رئاسة الجمهورية العربية السورية علىرئاسة الجمهورية العربية السورية علىرئاسة الجمهورية العربية السورية علىرئاسة الجمهورية العربية السورية على