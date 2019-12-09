رئاسة الجمهورية السورية: تويتر أغلق حسابنا فجأة بعد منع عرض حلقة «الأسد» على قناة إيطالية

قالت صفحة رئاسة الجمهورية السورية العربية على فيسبوك إنه أثناء بث مقابلة الرئيس السورى بشار الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التى تم منع عرضها على المحطة، أغلق موقع تويتر حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر.
وأضاف المنشور أن حساب رئاسة الجمهورية السورية العربية على تويتر الذي تم إيقافه هو: https://twitter.com/Presidency_Sy
كما أوضحت الصفحة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى هى:
رئاسة الجمهورية العربية السورية على Telegram
رئاسة الجمهورية العربية السورية على Instagram
رئاسة الجمهورية العربية السورية على YouTube
رئاسة الجمهورية العربية السورية على VK