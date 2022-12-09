إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة في الدقلهية

أصيب 9 أشخاص، بينهم 4 إصابات خطيرة في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «تمي الأمديد – المنصورة»، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 9 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتولى الأهالي والأجهزة التنفيذية انتشال السيارة من الترعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص محملة بالركاب في ترعة على طريق «تمي الأمديد المنصورة»، ووجود مصابين.

وهرعت سيارات الإسعاف ومباحث مركز المنصورة ومباحث تمي الأمديد وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إنقاذ 9 مصابين من مركزي «تمي الأمديد وشربين» ونقلهم إلى مستشفى الاستقبال وهي مستشفى المنصورة التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال مصدر طبي إن مستشفي المنصورة التخصصي استقبل 9 مصابين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وبفحص الحالات تبين أن حالتين منهم تحتاج إلى عرض جراحة مخ وأعصاب وجار تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

وأضاف المصدر أن حالتين دخلتا إلى العناية المركزة، وجار فحص باقي الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.