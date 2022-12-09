الإنتاج الصناعي في فنلندا يتراجع للمرة الأولى منذ عام ونصف

تراجع الإنتاج الصناعي في فنلندا للمرة الأولى، منذ عام ونصف في أكتوبر الماضي، حيث تأثر بتراجع إنتاج المناجم والمحاجر، طبقا لبيانات "مكتب الإحصاء الفنلندي"، الصادرة اليوم الجمعة.

وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر0%، المعدلة في يوم العمل، على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقارنة بزيادة 2ر4%، في سبتمبر السابق عليه.

ومن بين الصناعات الرئيسية، تراجع إنتاج مناجم المحاجر بشكل حاد، بواقع 6ر29%، سنويا في أكتوبر العام الجاري، كما تراجع الإنتاج في قطاع المرافق بنسبة 1ر3%.

وفي الوقت نفسه، سجل الإنتاج في قطاع التصنيع نموا بنسبة 6ر0%. وعلى أساس شهري، انكمش الإنتاج الصناعي بواقع 3ر2%، من سبتمبر الماضي، عندما زاد بنسبة 3ر1%.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء أن طلبيات التصنيع الجديدة ارتفعت بنسبة 5ر6%، على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، على الرغم من أنها أبطأ من زيادة بواقع 5ر13% في سبتمبر السابق عليه.

وسجلت صناعة الورق أكبر نمو في الطلبيات، بنسبة 9ر11%.