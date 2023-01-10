قدمت الشركة الفرنسية "آر. أيه. تي. بي ديف للنقل كايرو" المسؤولة عن تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، أو ما يُسمى (قطار العاصمة)، تقريرا كاملا عن تفاصيل تشغيل القطار، حيث وصفته بأنه أول مشروع من نوعه في مصر، وأحدث وسيلة نقل في البلاد، ويهدف المشروع بالأساس إلى ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المدن الجديدة المجاورة فيبدأ من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية.

وقالت الشركة، في بيان عرضها للمعلومات الخاصة بالمشروع، إن القطار يسير عبر محطات "عدلي منصور – العبور - المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر - الروبيكي - حدائق العاصمة - مطار العاصمة - مدينة الفنون والثقافة" ليتفرع من محطة بدر خط آخر يتجه نحو مدينة العاشر ليمر بمحطات (المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة).

وأضافت الشركة أن أسعار تذاكر القطار، الذي يبلغ زمن التقاطر بين قطاراته 15 دقيقة، تبلغ 10 جنيهات لثلاث محطات، و15 جنيها لسبع محطات، و20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات، بينما تبلغ سعر الاشتراك لمدة شهر واحد لعدد غير محدود من الرحلات لثلاث محطات 300 جنيه، ولـ 7 محطات 500 جنيه، ولجميع المحطات 700 جنيه، بجانب طرح الكارت اللاتلامسي الذكي بجانب التذكرة الممغنطة العادية.

وأشارت إلى أن محطات قطار العاصمة للجمهور يوميا من الساعة ٥.٣٠ صباحا وحتى ١١.٣٠ مساءا.

ووفرت وزارة النقل حافلات خاصة ومكيفة لنقل الركاب من محطات قطار العاصمة إلى مدينة العبور، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، والعاشر من رمضان والعكس، لتعمل من الساعة 7:30 صباحا حتى 12 منتصف الليل، بمعدل حافلة كل 20 دقيقة وبسعر 6 جنيهات.

وفي سياق متصل، طرحت الهيئة القومية للأنفاق مجموعة من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد في مشروع القطار الكهربائي الخفيف، من خلال إعلان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء.

وحددت الهيئة احتياجاتها للاختصاصات في مجالات صيانة المعدات والنُظم والتحكم (المكيانيكية / الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الإتصالات)، أو من لديه الخبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.