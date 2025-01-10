كولر يعلن رسميا رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن الفريق، وهو أول إعلان رسمي من قبل النادي.

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، السبت، على ملعب فليكيس بواني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «غياب يبرسي تاو؟ اللاعب لم يعد ضمن صفوف الفريق بعد انتقاله إلى أحد الفرق القطرية».

وتعد تصريحات المدرب السويسري أول إعلان رسمي من النادي الأهلي بخصوص رحيل اللاعب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

في سياق متصل، كشفت صحيفة «الشرق» القطرية أن اللاعب الجنوب إفريقي وصل إلى نادي قطر اليوم، الجمعة، تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيخضع الفحص الطبي غدًا السبت بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وهو ما يجعل مشاركته غير ممكنة في مباراة الفريق أمام الدحيل اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري القطري.

وأكدت الصحيفة أن بيرسي تاو سيكون قادرا على خوض المواجهة التي ستجمع الفريق مع النصر الإماراتي يوم 17 يناير الجاري على ستاد آل مكتوم في دبي.

وكان بيرسي تاو انضم للنادي الأهلي في عام 2021، قادمًا من برايتون الإنجليزي، بعقد لمدة أربع سنوات.

وشارك النجم الجنوب إفريقي مع الأهلي في 126 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 14 هدفًا.

وتوج تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري أربع مرات، والسوبر الإفريقي مرة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين.