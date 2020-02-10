 أوسكار 2020.. «رينيه زيلوجر» تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم Judy - بوابة الشروق
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أوسكار 2020.. «رينيه زيلوجر» تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم Judy

رينيه زيلوجر
رينيه زيلوجر

نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 6:16 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 6:41 ص

حصدت الفنانة «رينيه زيلوجر» جائزة أوسكار أفضل ممثلة لعام 2020، عن فيلم «Judy».

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

وتنافسن على الجائزة..


سينثيا أريفو عن فيلم "Harriet"
سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage Story"
سيرشا رونان عن فيلم "Little Women"
تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell"
رينيه زيلوجر عن فيلم "Judy"


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