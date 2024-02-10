قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن «إثيوبيا النموذج الثاني لإسرائيل»، مشيرًا إلى أنه «لا يرى فارقًا بين تعنت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سد النهضة، وتعنت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضد أهل غزة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «أحمد ونتنياهو ينتهجان نفس مدرسة العناد والتصرف الواحد، ومحاولة فرض الإرادة على الآخرين، واتخاذ قرارات انفرادية دون التشاور مع كل الأطراف».



ونوه بأن «إثيوبيا دولة معادية بشدة لمصر»، مضيفًا: «رئيسنا صبره كان طويلًا وأعصابه هادئة وتحمل الكثير وتحملنا معه كل شيء، لكننا لم نحقق حتى الآن كل ما نريد، وإثيوبيا ماضية في طريقها».



وأشار إلى أن «الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، روّض إثيوبيا في السابق لأسباب تاريخية معروفة؛ العلاقة بين الكنيستين، والعلاقة الوثيقة بين الأمتين والارتباط بنهر النيل».



ولفت إلى أن «ما فعلته أديس أبابا في الصومال يستهدف التضييق على مصر»، مضيفًا: «إسرائيل كانت تتفاوض مع الفلسطينيين على التسوية وتبني المستعمرات، ونفس الحكاية آبي أحمد يبني السد رغم أن اتفاق إعلان المبادئ وما نص عليه مخالف لما يحدث على الأرض».