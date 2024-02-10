ضبط شخصين يديرون محطات بث تلفزيوني دون تصريح من الجهات المختصة في القاهرة

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة المصنفات من ضبط شخصين يديران محطات بث تلفزيوني لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء (شخصين) محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة؛ لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما:

وضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص"، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية، 54 جهاز ريسيفر كجهاز لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة، 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى، أجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

وضبط مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها"، 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة، وحدة معالجة مركزية، هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين - بمحافظة الغربية، سبق ضبطهما).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.