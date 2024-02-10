المستشار الألماني بعد لقائه بايدن: سنبذل جهودنا لتحقيق حل الدولتين

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد شولتس، في تصريح عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، أهمية تحقيق حل الدولتين الذي سيمكن من التعايش السلمي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وفق وكالة الأناضول.

وقال إن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدولة الأخرى متفقون على حل الدولتين، مضيفا: «سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا التطور (حل الدولتين) ممكنا».

وأكد شولتس، أن حل الدولتين مهم لأنه يضع الأساس للتعاون الجيد والمطلوب بين إسرائيل وجيرانها العرب الذي يصب في صالح مستقبل المنطقة، على حد قوله.

وتابع: «هذا مهم أيضا لأنه يضمن عدم تحول إيران إلى قوة مهيمنة في المنطقة بأكملها».

ودعا شولتس، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بإصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرا للجيش بمهاجمة منطقة رفح جنوب قطاع غزة.