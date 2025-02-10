عبد العاطي يلتقى السناتور كريس فان هولن بمجلس الشيوخ الأمريكي

في مستهل زيارته إلى واشنطن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأحد مع السناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، منوها إلى ما تشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك من ركائز أساسية فى سبيل دعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مطولا وتبادلا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

وأوضح الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلا عن ضرورة البدء فى عملية التعافى المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من ارضهم التي يتمسكون بها، مشددا على التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين.



وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية ايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية، يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطينى بحق تقرير المصير.