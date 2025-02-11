وزير العمل: فرص عمل متاحة بالخارج بمرتبات مجزية لجميع الفئات عبر موقع الوزارة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة وفرت 6 آلاف فرصة عمل بمحطة الضبعة للطاقة النووية بعد تدريبهم واجتيازهم للاختبارات التي أجراها الخبراء الأجانب الروس في المحطة.

وأعلن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» إحدى الشركات الروسية العاملة في محطة الضبعة طلبت توريد مجموعة جديدة من العاملين المصريين، على أن يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل.

وأشار إلى نجاح وزارة العمل خلال الـ20 يومًا الماضية في توفير فرص عمل كبيرة للعمالة المصرية في الخارج بـ «مرتبات مجزية»، وذلك من خلال الملحقين العماليين التابعين للوزارة.

كما كشف عن طلب إحدى الدول العربية مساء اليوم لتوفير عمالة في مجالات مختلفة، تشمل رصف الطرق، التمريض، النجارة، الطب، والتعليم، موضحا أن «كل الفئات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة».

ولفت إلى حرصه على التواجد الشخصي أثناء إجراء الاختبارات الفنية؛ من أجل تأكيد «مصداقية الوزارة في طرحها لهذه الفرص وأنها حقيقية وليست للإعلام فقط».

وأضاف أن قانون العمل الجديد، الذي يناقش حاليا داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ سيُحال إلى الجلسة العامة قريبًا، موضحا أن القانون الجديد يعالج العديد من القضايا التي كانت غائبة في التشريعات السابقة، مثل عمالة الأطفال، أنماط العمل الجديدة، التحرش في أماكن العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من أطلق مبادرات الحماية الاجتماعية للعمال خلال جائحة كورونا، لافتا إلى صرف صندوق العمالة المنتظمة منحا تقارب 2 مليار جنيه لدعم العمال.