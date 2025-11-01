عمرو أديب يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير: ليلة مصرية عظيمة تحمل معاني تاريخية كثيرة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يحمل معاني إنسانية كثيرة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «ليلة مصرية عظيمة ومعان تاريخية كثيرة، يجب أن نعترف أننا لسنا متبحرين في آثارنا وأهميتها، لكن عندما تسمع الحكايات، تجدها حكايات عظيمة».

وأشار إلى أنه ناشد الجمهور أمس، النظر إلى السماء بسبب العروض الضوئية المبهرة، مضيفًا: «العبقرية كانت في السماء، وميادين مصر كلها كانت مملوءة بالسعادة والفرحة المشتركة».

وأضاف: «هذه مصر والعظمة والعبقرية وحضارة الـ7 آلاف عام، فرحة كبيرة في مصر، وحرص أن يوجه الاحتفال إلى ذوق عالمي، لنؤكد وجود فن عظيم وقوة ناعمة عظيمة، وما الحضارة الفرعونية إلا فن وعلم وتقدم وعظمة».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.