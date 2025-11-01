 مع مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.. إضاءة مسلات مصرية في عدد من العواصم العالمية - بوابة الشروق
السبت 1 نوفمبر 2025 9:34 م القاهرة
مع مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.. إضاءة مسلات مصرية في عدد من العواصم العالمية

أ ش أ
نشر في: السبت 1 نوفمبر 2025 - 9:20 م | آخر تحديث: السبت 1 نوفمبر 2025 - 9:27 م

أظهر فيلم تسجيلي خلال مراسم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير إضاءة مجموعة من المسلات المصرية المنتشرة في عدد من دول وعواصم العالم.

ورصد هذا الفيلم إضاءة هذه المسلات في دولة الفاتيكان والعاصمة الإيطالية روما، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي قد شهدا الاحتفالية الأسطورية لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقد حرص الرئيس وقرينته انتصار السيسي، على اصطحاب القادة والملوك والزعماء إلى مقر الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان الرئيس وقرينته قد توسطا صورة تذكارية للقادة والملوك والزعماء المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

