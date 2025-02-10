محافظ أسوان يتابع إطلاق برنامج إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إطلاق فرع المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، وذلك بحضور مقررات الفروع بالمحافظات ومديري الأوقاف.

يأتي ذلك تحت مظلة المبادرة الوطنية (بداية جديدة لبناء الإنسان) لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن البرنامج التدريبي يشارك فيه 35 من الشيوخ والواعظات، ويتضمن مجموعة جلسات تناقش عددا من الموضوعات الهامة ومنها الصحة والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من المنظورين الطبي والديني، بالإضافة إلى استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة.

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية ستتوالى فى الفترة القادمة من أجل تأهيل المزيد من الكوادر المشاركة في تقديم ندوات التوعية المجتمعية ببرنامج "جلسات الدوار" والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمرأة ولباقي أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).