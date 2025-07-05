يانيك سينر يواصل نتائجه القوية في ويمبلدون ويتأهل للدور الرابع بفوز سهل

واصل يانيك سينر تقدمه بهدوء وثقة في بطولة ويمبلدون للتنس، محققا فوزا جديدا بثلاث مجموعات نظيفة.

وكان آخر ضحاياه، الإسباني بيدرو مارتينيز المصنف 52 عالميا، الذي تأثر بإصابة في الكتف، لذا حقق الفوز في 5 أشواط فقط، حيث فاز سينر بنتيجة 6 / 1 و6 / 3 و6 / 1.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سينر واصل تماسكه وذلك وسط سقوط 19 مصنفا في الدورين الأول والثاني بمنافسات الرجال.

وأضافت أنه بتأهل سينر للدور الرابع، خسر الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما 17 شوطا فقط في ثلاث مباريات.

أشارت إلى أنه حتى السويدي بيورن بورج الذي توج بلقب ويمبلدون دون خسارة مجموعة واحدة في عام 1976، كان قد خسر 27 شوطا في أول 3 مباريات، بينما خسر روجر فيدرر، اللاعب الآخر الوحيد الذي توج باللقب محققا نفس الإنجاز في 2017، 28 شوطا.

ولفتت إلى أنه لم يُكسر إرسال المصنف الأول عالميا بعد، ولم يواجه سوى ثماني نقاط كسر الإرسال، أربع منها أمام مارتينيز.

واحتاج سينر في مشواره حتى الآن في بطولة ويمبلدون إلى خمس ساعات و23 دقيقة لعب فقط أي أقل بست دقائق من خسارته أمام كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في الشهر الماضي.

قال سينر عقب اللقاء "الأسبوع الثاني في بطولات جراند سلام يكون مميزا، ويكون الأكثر تميزا في ويمبلدون".

أضاف "سنحاول مواصلة التقدم للأمام، ولكن لم يكن بالإمكان تقديم أداء أفضل في الأسبوع الأول".