وزير الأوقاف: اغتيال الدكتور مروان السلطان وأسرته جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باغتياله الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، برفقة زوجته وخمسة من أفراد أسرته، في قصف متعمد استهدف المدنيين العزّل والكوادر الطبية.

جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد الوزير أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا سافرًا لكل القيم والمواثيق الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن استهداف المدنيين والأعيان الطبية يعد خرقًا فجًا للقوانين الإنسانية.

دعوة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

ودعا وزير الأوقاف المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في وقف هذا العدوان، والعمل العاجل على حماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة.

رحم الله الشهداء

واختتم الوزير بيانه بالدعاء للدكتور مروان السلطان وأسرته بالرحمة والمغفرة، قائلاً:"نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على أهل غزة بالنصر والثبات على أعداء الإنسانية والقانون والحياة."