الحلقة 17 من مسلسل فات الميعاد تناقش زواج المرأة المطلقة وردة فعل الزوج السابق  

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "فات الميعاد" تطور هاديء لعلاقة بسمة "أسماء أبو اليزيد" ومعتصم "أحمد عاصم" على مدار 3 سنوات، إلى أن طلب الزواج منها، حيث كشفت بداية الحلقة عن مرور 3 سنوات، والاحتفال بعيد ميلاد ريم ابنة مسعد "أحمد مجدي" وبسمة، إلى جانب زواج فاطمة "هاجر عفيفي" شقيقة معتصم من عمر "كريم أدريانو" شقيق بسمة.

وناقشت الحلقة فكرة رفض المطلق زواج مطلقته حتى بعد زواجه، حيث شهدت الحلقة غضب مسعد بعد معرفته خبر زواج بسمة من معتصم.

وتُختتم الحلقة بانتقام مسعد من بسمة وأخذه لابنته ريم من فرح بسمة في غفلة من والديها وأخوتها وانشغالهم بفرحتهم بها في حفل زفافها.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الحلقة، ورأى البعض أن هذا ظلم للمرأة المطلقة، وكأن ليس من حقها أن تبدأ حياتها من جديد مع شريك حياة جديد مع الاحتفاظ بابنتها، وإن فكرت في هذا الحق تتعرض للانتقام من طليقها كما فعل مسعد في المسلسل.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور، من تأليف عاطف ناشد، وإسلام أدهم، وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي.