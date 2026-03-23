زراعة دمياط: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد التعديات على الرقعة الزراعية

نفّذت مديرية الزراعة بدمياط إزالة فورية لحالة تعدٍّ على الرقعة الزراعية بمساحة تُقدَّر بنحو فدانين بمركز كفر سعد، وذلك ضمن حملات التصدي للتعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وجاءت الإزالة في المهد قبل تفاقم المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، في بيان له، استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمديرية على مدار الساعة طوال أيام العيد لرصد أي محاولات تعدٍّ والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط.

وشدد على استمرار الانتشار الميداني المكثف لكافة الأجهزة المعنية لإحكام السيطرة على كامل الزمام الزراعي، والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو تقصير.

وتتضمن إجراءات التصدي للتعديات المرور الدوري والمفاجئ على الأراضي الزراعية، وتفعيل خطوط التواصل مع الوحدات المحلية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، إلى جانب التنسيق مع جهات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير. كما يتم تحرير محاضر فورية، ووقف أي أعمال بناء مخالفة، ومصادرة مواد البناء المستخدمة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.