إنتر يمنح منافسيه هدية جديدة بالتعثر أمام فيورنتينا

اكتفى إنتر ميلان بالتعادل 1-1 مع مضيفه فيورنيتنا، ليمنح منافسيه على صدارة الدوري الإيطالي هدية أخرى ثمينة قبل 8 جولات من خط النهاية.

وفشل إنتر في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر سجله فرانشيسكو إسبوزيتو في الدقيقة الأولى، ليتعادل شير ندور للفيولا في الدقيقة 77، ويضمن نقطة ثمينة للفريق على ملعبه، بينما يحرم إنتر من توسيع الفارق مع منافسيه.

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجار والغريم ميلان، و7 نقاط عن نابولي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

أما فيورنتينا فلم تبعده النقطة كثيرا عن منطقة الخطر، إذ يمتلك 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن كريمونيزي وليتشي صاحبي المركزين 17 و18.