عبّر وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، عن رأيه في مسلسل«صحاب الأرض»، والذي عُرض في الموسم الرمضاني 2026، قائلًا: «أنا اعتبر هذا المسلسل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة لتبقى شاهدة على ما جرى خلال هذا العدوان الإسرائيلي البشع منذ السابع من أكتوبر2023».

وهنأ خلال تصريحات على برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة «الحياة»، الفنان إياد نصّار وأسرة مسلسل «صحاب الأرض»، على النجاح الذي حققه العمل، الذي نجح في إقناع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بواقعيته، مؤكدًا أنه جسّد تمامًا ما حدث على أرض الواقع.

«صحاب الأرض» توثيق للجرائم الإسرائيلية وللمواقف العربية المشرفة

وقال إن هذا العمل نجح في توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزّة، الذين ظلّوا صامدين في أرضهم رغم تعرضهم لجرائم حرب ضد الإنسانية، مضيفًا: «هذا النجاح وهذا العمل الهام يُعتبر استكمالًا لكل الأعمال الهامة والمواقف المشرفة التي قامت بها مصر تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني».

وتابع: «وإحنا نشاهد هذا العمل شفنا قد أيه الوضع صعب ولكن الحقيقة كانت أصعب بكثير».

ولفت إلى أن مسلسل «صحاب الأرض»، وثّق المواقف المشرفة للدول الداعمة للقضية الفلسطينية سواء في مصر والأردن والسعودية، وغيرها، مضيفًا: «كل هذه المواقف المشرفة كانت تعبر عن وحدة الموقف العربي الداعم للشعب الفلسطيني وتحديدًا لأهلنا في غزّة خلال هذا العدوان».

وتطرق عسّاف إلى متابعة الشعب الفلسطيني لهذا العمل، قائلًا: «كل الدعم وكل التقدير لهذه الأعمال العظيمة والرائعة وكل التهنئة لهذا النجاح الذي تحقق وما كان ليتحقق لولا أنه عبّر عن هذه الحقيقة التي جرت في قطاع غزّة».

عسّاف: المسلسل حقق أهدافه واستكمل مسيرة الدراما المصرية

وفي ذات السياق، رأى عسّاف، بأن المسلسل حقق الأهداف المرجوة منه، مضيفًا: «أنا بعتبره عمل مهم يعيدنا للأعمال الهامة والعملاقة التي قامت بها الدرامة المصرية وهو استكمال لها».

وأضاف أن هذا العمل جاء امتدادًا لعدد من الأعمال المصرية الهامة ومنها «رأفت الهجان» ،«الطريق إلى إيلات»، مشيدًا بكتابها الراحلين، ومنهم وحيد حامد، وممدوح الليثي وغيرهم، لتقديمهم أعمالًا وثّقت التاريخ، مؤكدًا: «التاريخ لمن يكتبه وليس لمن يصنعه».

وفي سياق متّصل، أشاد بالجهود المصرية في مواجهة مساعي الاحتلال بتهجير الفلسطينين من أراضيهم سواء في قطاع غزّة والضفة الغربية، بالإضافة لجهود إدخال المساعدات، والمساعي الدبلوماسية، وغيرها، قائلًا: «كان للمواقف الشجاعة التي عبّر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري كان لها الأثر الكبير في إفشال هذا المخطط الإسرائيلي».

واختتم قائلًا: «شاهدنا مدى الإبداع ومدى الإنسجام مع أداء هذه الشخصيات اللي حسينا إنها جزء من الواقع الحقيقي اللي عاشه أهلنا في قطاع غزّة وبالتأكيد كان الواحد ميقدرش يميز إنو أنتوا بتمثلوا ولا عايشين الواقع كما هو اختلطت علينا الأمور».