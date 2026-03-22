ترامب عن تحذيره لطهران: سيكون هناك تدمير كامل لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقيبا على تحذيره أمس لإيران بتدمير محطات الطاقة إذا لم تفتح مضيق هرمز، إنه "سيكون هناك تدمير كامل لإيران وهذا سينجح بشكل ممتاز".

وأضاف للقناة الـ13 الإسرائيلية: "ستعرفون قريبا ما سيحدث بشأن الإنذار لمحطات الطاقة في إيران، والنتيجة ستكون جيدة جدا".

وذكر أن "دول الناتو لا تفعل شيئا وهذا أمر مؤسف جدا"، وفق تعبيره.

وتابع: "إيران كانت سيئة جدا لمدة 47 عاما والآن تنال العقاب الذي تستحقه".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ 28 فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.