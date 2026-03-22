حزب ميرتس يتصدر انتخابات ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية

تصدر حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي بجدارة الانتخابات البرلمانية بولاية راينلاند-بفالتس غرب ألمانيا والتي جرت اليوم الأحد، وذلك وفقا للتقييمات الأولى لعملية الفرز التي قامت بها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني.

في المقابل، كشفت هذه التقييمات أن الحزب الاشتراكي الذي يحكم الولاية منذ 35 عاما مني بخسائر قوية واحتل المركز الثاني، فيما تمكن حزب "البديل من أجل ألمانيا" من احتلال المركز الثالث حيث حصل على نسبة تأييد تزيد عن ضعف النسبة التي كان حصل عليها في انتخابات الولاية قبل خمسة أعوام.

وبحسب التقييمات، حصل الحزب المسيحي الذي يتصدر جوردون شنايدر قائمة مرشحيه على ما يتراوح بين 5ر30% و6ر30% (مقابل 7ر27 قبل خمسة أعوام)، وهو ما يعني أن من الممكن للخبير المالي شنايدر (50 عاما) أن يصبح الرئيس القادم لحكومة الولاية خلفا للرئيس الحالي الاشتراكي ألكسندر شفايتسر.

وحصل الحزب الاشتراكي على نسبة تتراوح بين 5ر26% و9ر26% (مقابل 7ر35% في انتخابات 2021)، وهي خسارة تاريخية للحزب في هذه الولاية، وحصل حزب البديل على 20% (مقابل 3ر8% في انتخابات 2021).

وحصل حزب الخضر على ما يتراوح بين 7ر7% و3ر8% (مقابل 3ر9% في الانتخابات السابقة)، وحصل حزب "الناخبون الأحرار" على ما يتراوح بين 6ر3% و9ر3% (مقابل 4ر5% في 2021)، كما حصل اليسار، والذي لم يدخل برلمان الولاية من قبل، على ما يتراوح بين 4ر4% و5ر4% (مقابل 5ر2% في 2021)، وهو ما يعني عدم دخول أي من الحزبين إلى الولاية لعدم الحصول على النسبة المؤهلة البالغة 5%.

ونفس الشيء ينطبق على الحزب الديمقراطي الحر الذي حصل على ما يتراوح بين 2% و1ر2%. ولا يزال هذا الحزب ممثلا في برلمانات 6 ولايات ألمانية فقط (من إجمالي 16 ولاية)، ولا يشارك في أي حكومة سوى في حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت.