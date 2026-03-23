ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على أتلتيكو في الديربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل فريق ريال مدريد ملاحقته لمتصدر الدوري الإسباني برشلونة، بعدما حقق فوزا صعبا ومثيرا وثأريا على جاره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 29 من المسابقة.

سجل أهداف الريال فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 52 و72، بينما أحرز فيديريكو فالفيردي هدفا في الدقيقة 55، وكان أديمولا لوكمان قد سجل هدف التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 33 وأضاف ناهويل مولينا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد فالفيردي في الدقيقة 77.

قدم الفريقان مباراة مثيرة، أهدر فيها الريال عدة فرص في الشوط الأول، ليعاقبه الأتليتي بهدف التقدم الذي سجله النيجيري لوكمان بعد مرتدة سريعة.

ومع بداية الشوط الثاني بدا الريال أكثر إصرارا على التسجيل، بحثا عن التعادل هذه المرة.

ونجح الفريق الملكي في الحصول على ركلة جزاء، منها سجل فينيسيوس هدف التعادل في الدقيقة 52.

وبعد 3 دقائق فقط استغل الأوروجواياني فالفيردي خطأ ساذجا من مواطنه خيمينيز مدافع أتلتيكو ليستغل الهفوة وينفرد بالمرمى ويسجل التقدم.

وأعاد الأرجنتيني مولينا أتلتيكو للمباراة من جديد بهدف التعادل الصاروخي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 72، حصل فينيسيوس على تمريرة من البديل أرنولد ليراوغ ويسدد في شباك الحارس الأرجنتيني موسو ليتقدم ريال مدريد 3-2.

ونال فالفيردي بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي مع مولينا، حيث لم ينتظر الحكم العودة لتقنية الفيديو ليمنحه طردا مباشرا.

ضغط أتلتيكو مدريد بحثا عن التعادل للاستفادة من النقص العددي لكنه فشل في اختراق حصون دفاع الريال والحارس المتألق لونين.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في الوصافة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، أما أتلتيكو فلديه 57 نقطة في المركز الرابع.